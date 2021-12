Vitória bate CRB por 3x0 e está na final da Copa do Nordeste Sub-20

O Vitória está a um passo de garantir o hexacampeonato da Copa do Nordeste Sub-20. O Leão venceu o CRB por 3x0 em Pituaçu, no último sábado (11), no jogo único pela semi, e se garantiu em sua sétima final do campeonato. A decisão está marcada para o dia 18, em Salvador, contra o Fluminense-PI.

Apesar do resultado elástico, o primeiro tempo não teve muitas chances para os dois lados. O CRB, mais fechado, dificultava a saída de bola do rubro-negro mas, ao mesmo tempo, não ameaçava muito.

O cenário mudou na segunda etapa. O Vitória se lançou mais ao ataque e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Ruan Nascimento fez boa jogada individual pelo meio, se livrou da marcação e deu uma pancada da entrada da grande da área, assinalando o 1x0.

Quatro minutos depois, Alisson Santos deixou o dele, de cobrança de pênalti. Já nos acréscimos, aos 48, o meia Alan Pedro definiu o placar, ao acertar uma bomba de fora da área.

Pela outra semifinal, o Fluminense-PI venceu o Floresta-CE por 2x0, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Os dois gols foram marcados por Samuel, aos 15 minutos do primeiro tempo e aos 2 minutos da etapa final. O time do Piauí busca o primeiro título da Copa do Nordeste Sub-20.