Vitória bate Lusaca e é bicampeão baiano de futebol feminino

Erasmo Carlos é que estava certo. De sexo frágil elas não têm nada, e o lugar delas é cada vez mais onde quiserem. Outra prova disso foi a decisão do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, disputada neste sábado (8), no Barradão.

Em um jogo eletrizante, disputado com muita garra e dedicação sob o sol a pino que brilhou em Salvador, prevaleceu a superioridade técnica do Vitória. As Leoas fizeram jus ao favoritismo e venceram a equipe do Lusaca com autoridade por 2x0, garantindo o seu segundo título baiano da categoria.

Na partida de ida, em Camaçari, na última quarta-feira (5), Vitória e Lusaca haviam ficado no empate em 0x0. Foi o único empate das rubro-negras, campeãs invictas com nove triunfos e um empate.

A equipe rubro-negra, que foi campeã baiana sem tomar um gol sequer, ainda balançou a rede 88 vezes nos 10 jogos realizados em uma campanha impressionante, com média superior a oito gols por partida.

Artilheira da competição após balançar as redes adversárias por 22 vezes, Valéria, que marcou o segundo do Vitória, era uma das mais emocionadas após a disputa. “Não tem explicação. Eu vim para cá com o intuito de ajudar a equipe com meus gols", disse.

Valéria tem apenas 20 anos e deixou Teresina, capital do Piauí, onde morava com a família, para trabalhar no Vitória. "Se a equipe não tivesse esse potencial que tem eu não seria a artilheira”, completou a atacante.

O Vitória venceu o Campeonato Baiano de Futebol Feminino pela primeira vez na edição de 2016. Neste ano, as rubro-negras ainda foram vice-campeãs invictas do Brasileiro Feminino A-2, conquistando uma vaga na elite nacional para a temporada 2019.

Como foi

Logo no rolar da bola, o Vitória fez valer o mando de campo e tratou de ir pra cima do Lusaca. O primeiro gol surgiu logo aos seis minutos. Cobrança curta de escanteio e Ana Paula deu um belo tapa na bola, encobrindo a goleira do Lusaca.

Mesmo após abrir o marcador, as rubro-negras continuaram em busca do gol. E ele veio aos 14 minutos, dos pés da artilheira Valéria.

Na etapa final, o Lusaca saiu do campo de defesa e tentou buscar o resultado, já que o empate levaria a decisão para os pênaltis. Porém, o avanço não se reverteu em oportunidades de gol e ainda coube às Leoas a melhor chance do segundo tempo, com um chutaço no travessão de Milena.

Com a manutenção do resultado da etapa inicial, o gramado do Barradão foi tomado pelo vermelho e preto após o apito final e as Leoas fizeram a festa pelo segundo título baiano.

A técnica do Lusaca, Solange Bastos, que já defendeu a Seleção Brasileira como jogadora, falou sobre as expectativas para o ano de 2019. O Lusaca fechou parceria com o tricolor baiano e vai disputar a Série A-2 do campeonato brasileiro com o nome Bahia Lusaca.

"A gente tem esse elo agora com o Bahia e a gente tem que agradecer a essa grande equipe por essa parceria. Ano que vem a gente está junto. E isso tudo fortalece o futebol feminino no nosso estado", disse Solange.

*Integrante do Correio de Futuro sob supervisão do editor Miro Palma