Vitória bate o Jacobinense no Barradão e volta a brigar pelo G4 do Baianão

No jogo de seis pontos contra o Jacobinense, foi o Vitória quem se deu melhor. O Leão fez valer o fator mandante e bateu o Azulão do Sertão no Barradão por 2x0, na noite desta quinta-feira (2), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Diego Torres abriu o placar, em um golaço de falta, e Rafinha ampliou, no fim do primeiro tempo.

Com o resultado, o rubro-negro chega aos 7 pontos e sobe para a 7ª posição. Deixa para trás, justamente, o Jacobinense, com 6. Agora, o Vitória está a apenas um ponto do Atlético de Alagoinhas, que fecha o G4. O Carcará, aliás, é o próximo rival da equipe do técnico João Burse no Baianão. O duelo será na quarta-feira (8), às 19h15, no Carneirão.

Antes, porém, o rubro-negro volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Neste domingo (5), o time visita o CSA no Rei Pelé, às 16h, pela 2ª rodada do regional.

Já o Jacobinense encara na próxima rodada a Juazeirense na Arena Cajueiro. O duelo será na terça-feira (7), às 19h15.

O jogo

O Vitória foi escalado com algumas mudanças. O goleiro Dalton foi desfalque de última hora, com lesão na coluna, e Lucas Arcanjo herdou a vaga. Na lateral esquerda, Vicente ficou com o lugar de João Lucas. No meio, sem o suspenso Léo Gomes, João Burse optou por recuar Rodrigo Andrade, e colocar Diego Torres para completar a trinca ao lado de Gegê. Já no ataque, Nicolás Dibble ganhou a primeira chance como titular, com Osvaldo no banco.

O Vitória dominou a maior parte do primeiro tempo, e não demorou muito para abrir o placar. E foi um golaço. Depois de Tréllez ser derrubado na entrada da área, Diego Torres cobrou a falta. De perna esquerda, mandou no ângulo do gol de Cassiano, fazendo o 1x0.

Depois de sofrer o gol, o Jacobinense tentou pressionar, querendo o empate. O Azulão buscava tomar iniciativa, mas não conseguia botar Lucas Arcanjo para trabalhar. Assim, deixou o Leão surgir com perigo em contra-ataques.

O rubro-negro ficou bem perto do segundo gol aos 25, quando, após cruzamento, Dibble fez o corta-luz e Diego Torres finalizou. Na sobra, Tréllez chutou, mas foi por cima. Aos 34, Rafinha recebeu, invadiu a área e bateu firme, para boa defesa do goleiro Cassiano.

O Jacobinense chegou a ter uma chance, de falta. Mas Ninho Xavier bateu sem perigo, nas mãos de Lucas Arcanjo. Na sequência, o Vitória ampliou.

Railan, que entrou no lugar de Vicente, surgiu em ótima jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Rafinha cabecear firme, livre de marcação: 2x0, aos 40 minutos.

No segundo tempo, foi o Jacobinense quem chegou com perigo primeiro, com um belo chute de longe de Marion. Mas Lucas Arcanjo fez ótima defesa e impediu a reação.

Aos 5, foi a vez do Vitória dar o troco. Zeca cobrou falta, Rafinha cabeceou, mas o zagueiro do Azulão tirou em cima da linha. O atacante tentou mais uma vez de cabeça aos 11, defendida por Cassiano. Oito minutos depois, foi a vez de Alisson Santos receber de Rafinha, mas chutou fraco, nas mãos do goleiro.

O Jacobinense, por pouco, não diminuiu aos 26. Thesco fez boa jogada e chutou entre as pernas de Lucas Arcanjo, mas Dankler tirou na linha do gol e evitou o gol do Azulão. Aos 50, Thesco ainda mandou uma bomba de longe, e a bola passou raspando pelo gol de Arcanjo, mas o placar foi selado: 2x0 para o Vitória.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Jacobinense - 6ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, Camutanga e Vicente (Railan); Rodrigo Andrade, Gegê e Diego Torres (Eduardo); Dibble (Alisson Santos), Tréllez (Wanderson) e Rafinha (Osvaldo). Técnico: João Burse.

Jacobinense: Cassiano, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel Santiago e Caíque (Neto); Ninho Xavier, Guga e Marion (Thesco); Kel Baiano (Renato), Jones e Pedro Neto (Marcelo). Técnico: Paulo Sales.

Local: Barradão

Gol: Diego Torres, aos 8 minutos, Rafinha, aos 40 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Diego Torres, do Vitória; Jones, do Jacobinense;

Público: 5.937 pagantes

Renda: R$ 54.804,00

Arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto.