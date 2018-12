Vitória bate Vasco e é campeão da Libertadores de futebol de areia

O Vitória se sagrou campeão da Copa Libertadores da América 2018 de futebol de areia. O título veio num partida emocionante na manhã deste domingo (2), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, contra o Vasco, que era o campeão mais recente da competição. As duas equipes empataram em 8x8 no tempo normal, mas o Leão levou a melhor na disputa de pênaltis e venceu por 3x2, levantando a taça inédita.

A partida teve dois heróis para o rubro-negro. Primeiro o atacante Nelito, que marcou cinco gols no jogo. Depois, o goleiro Pita, que defendeu uma das cobranças do cruzmaltino. "É o fruto de muito trabalho. Perdemos a Copa do Brasil para o Sampaio Corrêa, mas focamos na Libertadores. Pegamos o atual campeão da competição, repleto de jogadores da Seleção, mas vencemos. Trabalhamos muito pelo título!”, disse o artilheiro do Vitória.

O Vasco começou melhor o jogo e chegou a abrir 3x1. Mas o Leão equilibrou o jogo e tomou a dianteira do placar, chegando a estar vencendo por 7x6 com cerca de um minuto para o final da partida. Mas o time carioca não se entregou e empatou o jogo, levando-o para a prorrogação. No tempo extra, mais um gol para cada lado. Nos pênaltis, Pita defendeu logo a primeira cobrança alvinegra e Anderson, Sidnei e Nelito não desperdiçaram suas oportunidades.

Confira a campanha do Vitória na Libertadores de futebol de areia:

Fase de grupos

Vitória 7×1 Acasusso (ARG)

Vitória 4×3 Monagas Dífalo (VEN)

Vitória 5×5 Bella Vista (URU) – Nos pênaltis: 3×2

Quartas de final

Vitória 6×0 La 25 Export (COL)

Semifinais

Vitória 6×6 Sampaio Corrêa – Nos pênaltis: 3×2

Final

Vitória 8×8 Vasco – Nos pênaltis: 3×2