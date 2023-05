Vitória chega no mês de junho com o melhor ataque em cinco anos

Desde quando caiu para a Série B no fim de 2018, o Vitória tem passado por momentos turbulentos dentro e fora de campo. As dificuldades financeiras e os problemas de gestão impactaram na realidade do clube nos gramados, situação começou a mudar há poucos meses, com o começo da disputa da segunda divisão. Líder do campeonato, o Vitória tem a melhor média de gols marcados dos últimos cinco anos quando comparamos o desempenho do time até o fim do mês de maio.

O gol marcado na vitória apertada diante do CRB por 1x0 na última quarta-feira (24) foi o 16º do Leão na competição, o que o coloca como o melhor ataque da Série B. Considerando o ano inteiro, esse foi o gol número 40 do rubro-negro em 2023, levando em consideração as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a própria Série B.

O time comandado por Léo Condé marcou 40 vezes em 28 partidas, o que dá uma média de 1,4 gols a cada jogo disputado. Para efeito de comparação, a reportagem analisou o desempenho do ataque do Vitória de 2019 para cá. Vale ressaltar em 2020 a temporada foi afetada pela pandemia de covid-19, restringindo os jogos até março daquele ano.

Mesmo assim, 2020 foi o ano que o Vitória conseguiu a segunda melhor média de gols nesse recorte. Até os campeonatos serem paralisados, o rubro-negro havia disputado 17 jogos e marcado 23 gols, o que dá uma média aproximada de 1,3 gols por jogo. No ano anterior, em 2019, foi o período que o Vitória disputou mais jogos até o fim do mês de maio: 30 partidas. Naquele ano foram 27 bolas na rede e uma média de 0,9 gols por jogo.

O ano do rebaixamento para a Série C, 2021, não começou com um ataque tão ruim assim. Em 22 jogos disputados, foram 27 gols marcados, colocando a média de gols por partida em 1,2. Durante o mês de março o Vitória chegou a ficar dez jogos seguidos sem perder, com seis empates e quatro vitória entre o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

A última temporada, com a ausência do time da Copa do Nordeste, o rubro-negro teve a pior média de gols dos últimos cinco anos. Disputando o Baianão, Copa do Brasil e a Série C - que iniciou no começo de abril - o Leão marcou apenas 17 vezes em 21 partidas. Isso dá uma média de 0,8 gols por jogo.

O desempenho ruim nas métricas foi refletido dentro de campo até o fim do ano, quando o torcedor lembra da caminhada na primeira fase da Série C. O Vitória passou para a segunda fase com o pior ataque entre os oito classificados, com 21 gols feitos. O equilíbrio naquele ano veio da defesa, que foi justamente a menos vazada entre os oito melhores na tabela.

O duelo diante do Avaí neste sábado (27), às 17h30, válido pela 9ª rodada, será o jogo de número 29 do Vitória em 2023, quando ele poderá superar a marca dos 40 gols e, quem sabe, aumentar a média de tentos por partida.

Desempenho individual

Outro fator que tem sido decisivo para a melhora do Vitória no setor ofensivo tem sido o desempenho individual dos jogadores do ataque - mas não só eles. Nesse ano, o atacante Osvaldo é o artilheiro do time na temporada e também o que mais deu assistências. São 5 gols marcados até agora e seis passes para gol (todos eles na Série B).

Isso coloca o atacante com onze participações em gols, que já maior que os números alcançados por Rafinha no ano passado. Contratado para disputar a Série C, Rafinha foi o artilheiro do Vitória com oito gols e não deu assistências. Foi quem mais contribuiu no setor ofensivo no último ano.

Mas além de Osvaldo, o Vitória pode contar com as participações de Léo Gamalho, Santiago Tréllez e Diego Torres, que tem quatro gols cada até aqui. Destaque para os dois centroavantes, que marcaram dois dos quatro gols nesse começo de Série B e estão empatados na vice artilharia do nacional.

Isso porque quem mais marcou para o Vitória até aqui foi o zagueiro Wagner Leonardo, três vezes. As três bolas na rede saíram com assistências de Osvaldo em cobranças de falta. Os números do Wagner Leonardo já o coloca entre a turma dos 'zagueiros artilheiros' do Leão nas últimas cinco temporadas.

Em 2020 e 2022 os zagueiros João Victor e Marco Antônio, respectivamente, marcaram três gols ao longo de toda a temporada. Wagner ainda pode igualar e superar Edcarlos, que marcou quatro vezes na temporada 2019 e é o zagueiro com mais gols no mesmo ano nesse recorte.

Em entrevista coletiva na última semana, Wagner Leonardo ainda brincou que poderia "dividir o bicho" com Osvaldo caso a parceria continue sendo positiva.