Vitória começa bem, cai de ritmo, mas empata com o ABC em Natal

Após um primeiro tempo bom e um segundo tempo abaixo - com direito a Vico expulso - o Vitória empatou em 1x1 com o ABC neste domingo (8), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo aconteceu em Natal, na Arena das Dunas.

RESUMÃO

O Leão mostrou um futebol empolgante na primeira etapa. Jogando de maneira ofensiva, criou chances desde os três minutos e abriu o placar aos 14. A equipe de Geninho teve algumas chances de matar o jogo, sobretudo com Júnior Viçosa, mas não conseguiu o segundo gol. Pior: levou o empate à beira do intervalo. Na etapa final, pareceu cansado, afrouxou a marcação no meio-campo e ficou por um triz de sofrer a virada.

QUEM BROCOU?

Alisson Farias abriu o placar para o Vitória com um bonito gol. Aos 14 minutos, recebeu na esquerda, tirou dois adversários puxando para o meio e chutou de fora da área. Ainda na primeira etapa, Igor Goularte empatou aos 45. Richardson avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante marcar.

EXPULSO

Vico acabou expulso aos 37 da segunda etapa. Após uma bola espirrada e que subiu dentro da área do ABC, o atacante tentou uma bicicleta, mas acabou acertando o rosto de Wesley Dias. Vermelho direto.

PRIMEIRO TEMPO

O rubro-negro começou o jogo no ataque. Aos três minutos, Alisson Farias deixou Viçosa cara a cara com o goleiro, mas o atacante chutou por cima. O Leão seguiu com tramas interessantes no ataque, sobretudo com uma liberdade maior para Magrão e Rodrigo Andrade. Aos 14, Alisson Farias abriu o placar com o golaço de fora da área.

Depois, perdeu muitas chances: aos 21, Magrão recebeu na área e chutou, mas Rafael pegou. Aos 24, Magrão tocou para Viçosa, que bateu cruzado e Rafael pegou. Aos 26, Van fez bela jogada pela direita e cruzou para Viçosa, que chutou desviado. Aos 45, quando o Leão já havia tirado o pé, Richardson passou entre Vico e Rodrigo Andrade na esquerda e cruzou rasteiro. Igor Goularte se livrou de Carleto e completou para o gol.

SEGUNDO TEMPO

As chances perdidas na etapa inicial fizeram muita falta. O Vitória sofreu no segundo tempo. Aos 15, Igor Goularte chutou rasteiro na área, Erivan se atrapalhou e não conseguiu finalizar. Aos 17, Wenderson chutou de muito longe e exigiu defesa de Ronaldo. Aos 23, Jailson tocou para Berguinho, que chutou cruzado e Ronaldo salvou com o pé.

Aos 32, cruzamento na área e Van recuou mal com o peito para Ronaldo. A bola passou pelo goleiro, que se recuperou e afastou antes dos atacantes. Aos 37, Vico recebeu o cartão vermelho direto ao tentar uma bicicleta na área e, na realidade, acertar o rosto de Wesley Dias. O ABC pressionou até o fim, mas não criou chances claras de gol.

COMO FICA?

O rubro-negro fica em terceiro lugar no Grupo B, ainda na zona de classificação para a segunda fase, com 10 pontos. O líder, Confiança, tem 13. Já o quinto colocado e primeiro que não se classificaria é o Imperatriz, com sete.

PRÓXIMOS JOGOS

O Leão volta a campo na quinta-feira (12), pela Copa do Brasil. Às 19h15, enfrenta o Ceará no Castelão pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Vitória volta a jogar pelo Nordestão no domingo (14), às 15h30, quando recebe o River-PI.

FICHA TÉCNICA

ABC 1x1 Vitória - 6ª rodada da Copa do Nordeste 2020

ABC: Rafael; Bruno Souza, Vinícius Leandro, Joécio e Richardson; Wesley Dias, Wenderson (Vinícius Paulista), Jailson e João Paulo (Berguinho); Erivan (Núbio Flávio) e Igor Goularte. Técnico: Francisco Diá.

Vitória: Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos (John) e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Matheus Tenório), Rodrigo Andrade (Jean) e Gerson Magrão; Vico, Júnior Viçosa e Alisson Farias. Técnico: Geninho.

Gols: Alisson Farias, aos 14, e Igor Goularte, aos 45 minutos do 1º tempo;

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN);

Público: 3.891 pagantes

Renda: R$ 59.465,00

Cartões amarelos: Vinícius Leandro e Wesley Dias (ABC); Guilherme Rend e Thiago Carleto (Vitória)

Cartão vermelho: Vico (Vitória)

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Junior, auxiliado por Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (trio do SE).

