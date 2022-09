Vitória confirma amistoso para despedida de Dinei no Barradão

Aos 38 anos, após participar da campanha de acesso do Vitória à Série B do Brasileiro, Dinei decidiu aposentar as chuteiras e terá um jogo de despedida no Barradão. A homenagem ao ídolo foi confirmada pela diretoria do clube nesta terça-feira (27).

O jogo amistoso será disputado no sábado (1º), às 16h. Contará com a participação de jogadores que defenderam o rubro-negro e também amigos do centroavante.

“O presidente (do Vitória, Fábio Mota) me pegou de surpresa, mas estou fazendo contatos para reunir alguns jogadores que atuaram comigo no Vitória. Escudero, Caceres, Marquinhos, Kanu, Marcelo Cordeiro, Neto…”, afirmou Dinei ao site oficial do Vitória.

A partida marcará também o lançamento do terceiro uniforme do Vitória. O ingresso para a arquibancada custará R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Já a cadeira será R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). A venda será iniciada na internet nesta terça-feira, através do site www.futebolcard.com. A venda física terá início na quarta-feira (28) e acontecerá das 9h às 17h, nas lojas dos shoppings Salvador e Capemi.

De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o presidente Fábio Mota delegou ao capitão Alan Santos a missão de convencer Dinei a disputar o Campeonato Baiano, em 2023, mas o centroavante não teria se mostrado disposto a recuar da decisão de finalizar a carreira de jogador.

Dinei escreveu o nome na história do Vitória ao assinar quatro gols contra o Bahia no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7x3, na Fonte Nova. Ele e Índio são os maiores goleadores rubro-negros em um único Ba-Vi. Por esse e outros feitos, o centroavante se tornou ídolo.

A primeira passagem foi em 2008, quando disputou 14 jogos e anotou oito gols. Depois, ele retornou em 2012 e ficou até 2014. Nesse período, fez mais 130 partidas e marcou outros 43 tentos. No total, foram 144 jogos, 51 gols marcados e dois títulos, ambos no Baiano.

Após deixar o Vitória, Dinei passou quatro anos jogando no futebol japonês. Ele defendeu Kashima Antlers, Shonan Bellmare, Ventforet Kofu e Matsumoto Yamaga. Ao retornar para o Brasil, em 2020, vestiu a camisa do Água Santa, de São Paulo.

Antes de acertar a terceira e última passagem pelo Vitória, Dinei defendeu a Jacuipense no Campeonato Baiano. Ele foi contratado em maio de 2021, mas não conseguiu repetir as atuações de glória. Se lesionou, precisou passar por cirurgia e retornou aos gramados em março desde ano. De lá pra cá, o atacante fez 19 jogos, quatro deles como titular, e não anotou nenhum gol.