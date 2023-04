Vitória confirma empréstimo de Eduardo para o Náutico

O Vitória confirmou, nesta quinta-feira (20), o empréstimo do meia Eduardo para o Náutico. Um dos destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, no ano passado, o jogador viaja nesta sexta-feira (21) para Recife, para se apresentar ao novo clube.

Aos 22 anos, Eduardo se juntará a outros dois jogadores que foram cedidos pelo Leão ao Timbu: o meia Gabriel Santiago e o atacante Alisson Santos. Os três foram formados nas categorias de base rubro-negras e têm contrato com o clube pernambucano até o fim da Série C. O Náutico disputará a competição a partir de maio.

Além da dupla, o meia também reencontrará o técnico Dado Cavalcanti, com quem trabalhou no começo de 2022 na Toca do Leão.

Ao longo do ano passado, Eduardo atuou em 33 partidas, entre Série C, Copa do Brasil e Campeonato Baiano, marcou dois gols e assumiu a camisa 10. Titular absoluto com o técnico João Burse, ele chamou a atenção mesmo durante a Terceirona, participando de 21 jogos, sendo 18 como titular.

O jogador subiu para o elenco profissional do Leão em 2020. No total, fez 100 partidas com a camisa rubro-negra, com seis gols anotados. Este ano, porém, Eduardo não conseguiu se firmar na equipe. Esteve em campo em apenas 13 partidas, sendo seis como titular.

Como já defendeu o Vitória na Copa do Brasil, na derrota para o Nova Iguaçu, o meia não poderá participar da competição pelo Náutico. Assim, será desfalque no jogo de volta pela terceira fase, no próximo dia 25, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O Timbu venceu a ida, nos Aflitos, por 1x0.