Vitória confirma interesse na contratação de Dinei

Dinei escreveu o nome na história do Vitória ao assinar quatro tentos contra o Bahia no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7x3, na Fonte Nova. Ele e Índio são os maiores goleadores rubro-negros em um único Ba-Vi. Por esse e outros feitos, o centroavante se tornou ídolo.

Sete anos após deixar a Toca do Leão, Dinei pode voltar a vestir vermelho e preto. O Vitória está negociando a contratação do atacante. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pela reportagem do CORREIO. A diretoria rubro-negra confirma que há interesse e conversas em andamento com as partes.

Atualmente, Dinei defende a Jacuipense. Ele marcou três gols no Campeonato Baiano, dois deles contra o Vitória, no triunfo por 2x1, no Barradão, válido pela 4ª rodada da fase classificatória do estadual. Na última sexta-feira (21), o centroavante novamente balançou a rede do estádio rubro-negro, ao marcar o único gol da equipe do interior no jogo-treino em que o Leão venceu por 2x1.

A Jacuipense é integrante da Série C do Campeonato Brasileiro e estreia no torneio no dia 25 de maio, contra o Floresta, no estádio Domingão. No estadual, o Leão do Sisal ficou na 6ª colocação, com os mesmos 11 pontos do Vitória, que terminou a competição em 5º lugar, com melhor saldo de gols (1 contra 0). Ambos não se classificaram para as semifinais.

Aos 37 anos, Dinei vive a expectativa de vivenciar a terceira passagem pela Toca do Leão. A primeira foi em 2008, quando disputou 14 jogos e anotou oito gols. Depois, ele retornou em 2012 e ficou até 2014. Nesse período, fez mais 130 partidas e marcou outros 43 tentos. No total, foram 144 jogos, 51 gols marcados e dois títulos, ambos no Baiano.

Após deixar o Vitória, Dinei passou quatro anos jogando no futebol japonês. Ele defendeu Kashima Antlers, Shonan Bellmare, Ventforet Kofu e Matsumoto Yamaga. Ao retornar para o Brasil, no ano passado, vestiu a camisa do Água Santa, de São Paulo.

Além dos gols em jogos marcantes, Dinei também fez parte da campanha da Série A do Brasileiro de 2013, quando o Vitória terminou em 5º lugar. As estatisticas do centroavante com a camisa vermelha e preta poderão ser reabertas, mas agora a missão é outra: reconduzir o Leão à elite do futebol nacional. O rubro-negro estreia na Série B na sexta-feira (28), às 19h, quando visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.