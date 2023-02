Vitória contrata atacante Wellington Nem, ex-Fluminense

A CBF anunciou a nova contratação feita pelo Vitória antes do clube. É o atacante Wellington Nem, que chegou à Toca do Leão com a alegação oficial de manter a forma física e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) já como jogador rubro-negro nesta quinta-feira (16).

Wellington Nem completou 31 anos no início do mês e busca reviver o jogador que foi no início da carreira, quando despontou no Fluminense campeão brasileiro de 2012 e de lá iniciou uma carreira internacional no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que durou de 2013 a 2020, com breves passagens por empréstimo pelo São Paulo e pelo Fluminense no período.

Depois, ele retornou ao Brasil para defender o Fortaleza em 2021, mas fez apenas duas partidas. Terminou aquele ano no Cruzeiro e depois seguiu para o Arouca, de Portugal, no ano passado. Disputou só um jogo nos seis meses que ficou por lá e não participa de uma partida oficial desde março de 2022.

Casado com uma baiana, o atacante começou a manter a forma física no Vitória no final de janeiro e, nos últimos dias, participou de coletivo e até fez gol.

Embora esteja há quase um ano sem jogar, Wellington Nem chega em um momento que pode ser considerado propício para ele. O Vitória está em crise, fora da zona de classificação tanto no Campeonato Baiano quando na Copa do Nordeste e, além disso, nenhum ponta se firmou como titular absoluto.

Destaque na Série C do ano passado, Rafinha se machucou e ainda está fora de atividade. Nicolás Dibble e Osvaldo têm ganhado oportunidades, mas não convenceram. Recém-contratado, Thiago Lopes mal chegou e tenta emplacar enquanto ainda busca entrosamento com os demais jogadores do time. Alisson Santos entra no decorrer das partidas e não consegue fazer o time melhorar. Quem mais convenceu até agora foi Gegê, que tem sido utilizado não só no ataque, como também como meia.

Wellington Nem está à disposição do técnico Léo Condé para o jogo contra o ABC, sábado (18), às 16h30, no Barradão, pela Copa do Nordeste. No entanto, a tendência é que não seja titular, até pelo tempo de inatividade.

A equipe terá o reforço de Dankler, zagueiro e capitão que cumpriu suspensão diante do Sergipe. Tréllez, que foi expulso nos minutos finais da derrota para o Sergipe, cumpre suspensão.