Vitória contrata dois destaques do Bahia de Feira no estadual

O presidente Paulo Carneiro anunciou na tarde desta sexta-feira (26) os dois primeiros reforços do Vitória na gestão dele. Tratam-se do lateral direito Van e do volante Gabriel Bispo, que estavam no Bahia de Feira.

Os dois foram destaques da campanha do vice-campeonato do Tremendão no Campeonato Baiano. Van disputou todas as 13 partidas como titular e marcou um gol. Gabriel Bispo disputou 11 como titular e marcou dois gols. O lateral também foi eleito o melhor lateral direito do estadual, em premiação feita pela TV Bahia.

Van tem 28 anos e antes do Bahia de Feira defendeu Colo Colo e Flamengo de Guanambi. Gabriel Bispo tem 22 anos e já defendeu o Comercial-SP.

Gabriel Bispo é volante e estava no Bahia de Feira (Foto: Bahia de Feira / Divulgação)

O presidente rubro-negro surpreendeu no anúncio, feito através da sua conta pessoal no Twitter, e não nos perfis oficiais do Vitória. Na quinta-feira (25) ele já havia utilizado a rede social para anunciar o retorno do zagueiro Carlos para a base rubro-negra.

"Contratamos essa tarde o lateral Van e o volante Gabriel Bispo, destaques do Bahia de Feira. Tempos mudaram. Vitória na frente", disse Carneiro.