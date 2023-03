Vitória cumpre tabela na Copa do Nordeste diante do Ceará

O Vitória não tem mais chance de se classificar às quartas de final da Copa do Nordeste, mas ainda assim entrará em campo duas vezes para cumprir a tabela da fase de grupos. O Leão recebe o Ceará nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Barradão. Depois, visita o Campinense no dia 22.

Na penúltima colocação do Grupo A, com três pontos, o Vitória já não tem como alcançar o CRB, quarto colocado. O rubro-negro ainda busca a primeira vitória no torneio, depois de empates com Santa Cruz, ABC e Bahia, além de derrotas para CSA, Sergipe e Náutico.

Apesar de não haver mais a possibilidade de avançar, o volante Léo Gomes considera o confronto desafiador por se tratar de um concorrente na disputa da Série B do Brasileirão, a partir de 15 de abril.

“É um jogo muito importante pra gente. Um clube que vai brigar com a gente na segunda divisão. Sabemos que temos que fazer um jogo forte, assim como fizemos no Ba-Vi. Não podemos aceitar o mínimo possível de erros nesse jogo. Levar essa energia do Ba-Vi para os próximos jogos”, comenta o jogador.

Para além de fazer frente a um rival tradicional como o Ceará, uma vitória amenizaria a crise instalada na Toca do Leão após três eliminações seguidas - o time também caiu na primeira fase do Baiano e da Copa do Brasil.

O técnico Léo Condé segue sem vencer após sete jogos (com quatro empates e três derrotas) e vai mexer na escalação por dois motivos.

Após sequência intensa de jogos decisivos, alguns jogadores precisarão ser poupados. “Sete jogos num intervalo de 24 dias, muito desgastados. Mas vamos montar um time competitivo quarta-feira e, depois, teremos cinco semanas de planejamento para chegar bem na Série B”, avisou o comandante rubro-negro depois do Ba-Vi de domingo.

Além disso, ele não terá três jogadores à disposição: o lateral Railan, o zagueiro Camutanga e o meia Eduardo. Os dois primeiros são titulares. Apesar de contestado pela torcida, Dankler é a principal opção para a zaga. Já Railan não disputou o Ba-Vi como lateral direito, função desempenhada por Zeca, mas sim como ponta. No lugar dele, Wellington Nem vai começar jogando.

Outra mudança deve ocorrer no meio-campo, com Gegê reaparecendo enquanto Léo Gomes é poupado. Com isso, o setor terá somente Marco Antônio com perfil de marcação mais firme. Zagueiro de ofício, o garoto jogou nessa posição no Ba-Vi.

A provável escalação do Vitória contra o Ceará tem Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Dankler e João Lucas; Marco Antônio, Gegê e Osvaldo; Wellington Nem, Tréllez (Léo Gamalho) e Thiago Lopes.