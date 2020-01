Vitória da Conquista e Doce Mel empatam em 1x1 em amistoso

O Vitória da Conquista e o Doce Mel fizeram, nesta quarta-feira (15), o último amistoso da pré-temporada, antes da estreia no Campeonato Baiano. Duelando no CT Toca do Bode, as duas equipes ficaram no 1x1. O atacante Nonato abriu o placar para os anfitriões e o zagueiro Andreson, em cobrança de pênalti, empatou.

Para o duelo, o Vitória da Conquista foi escalado pelo técnico Elias Borges com: Lupitinha, Roni, Felipe, Silvio e Otávio; Maicon, Dinda e Carlinhos; Fagner, Rafinha e Nonato. Já o Doce Mel, do técnico Luiz Carlos Cruz, iniciou com Douglas, Pinheiro, Helbert, Andreson e Velasque; Joadson, Leandro Sobral, Tiago Carnaíba e Aleff; Adnael e Luis Felipe.

Pelo Baianão, o Vitória da Conquista estreia contra a Jacuipense em casa, no Estádio Lomanto Júnior, no dia 22 de janeiro, às 20h30. No mesmo horário, o Doce Mel jogará contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.