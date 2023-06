Vitória da Conquista: polícia apreende R$ 18 mil em espécie com suspeitos de tráfico

Uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (5) prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Vitória da Conquista. Com o grupo, agentes da Operação Falcão apreendeu R$ 18 mil em espécie e cerca de 19 quilos de maconha prontos para a comercialização. O material foi localizado na rua do Alecrim, no Centro da cidade.

Uma mulher foi localizada pelos policiais com drogas em uma mala. A suspeita revelou que recebeu o material de um motorista, também flagrado com tabletes do entorpecente. A partir da primeira prisão, os policiais chegaram aos outros envolvidos, incluindo uma segunda mulher, que estava escondida em um hotel. Ela foi a responsável por trazer a droga do estado de São Paulo para a Bahia.

No total, dois homens e três mulheres - dois deles com passagens por tráfico de drogas-, foram capturados na ação. O material apreendido foi enviado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista.