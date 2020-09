Vitória da Conquista vence fora de casa e segue 100% na Série D

O Vitória da Conquista segue com 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), o Bode venceu o Freipaulistano, de Sergipe, por 1x0, em partida disputada em Frei Paulo.

A equipe do treinador boliviano Joaquín Monasterio marcou o único gol da partida com Marquinhos Carioca, ainda no primeiro tempo. Com os seis pontos conquistados em dois jogos, o Bode é o líder do Grupo A-4 da competição.

Na primeira rodada, o Vitória da Conquista havia vencido o Coruripe por 2x0 em casa. O próximo compromisso é com o ABC, no estádio Lomanto Júnior. A partida acontece na quinta-feira (1º), às 20h. O time potiguar vem de uma goleada por 7x0 sobre o Jaciobá-AL.

O Conquista não foi o único time baiano a vencer nessa segunda rodada. No sábado, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira haviam vencido, respectivamente, Villa Nova e Caldense, ambas equipes mineiras.