Vitória define relacionados para enfrentar o São Bento

Depois de contar com todos os seus jogadores na derrota por 1x0 para o Guarani, no último sábado (14), na Fonte Nova, o técnico Carlos Amadeu terá três desfalques para visitar o São Bento na terça-feira (17), às 21h30.

O comandante rubro-negro já sabia que não contaria com dois atletas: o volante Lucas Cândido, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Felipe Gedoz, que foi expulso diante do Bugre.

Nesta segunda-feira (16), último dia de treinos antes da partida, Amadeu teve mais uma baixa. Com desconforto muscular numa coxa, o volante Rodrigo Andrade acabou vetado pelo departamento médico.

Com isso, o técnico definiu a lista de 19 relacionados para a partida. O lateral direito Matheus Rocha segue fora da relação por opção de Amadeu. O mesmo acontece com o zagueiro Bruno Bispo, que acabou perdendo a vaga no banco para Zé Ivaldo.

O time titular diante do São Bento deve ter Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Léo Gomes, Wesley e Chiquinho; Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

O último treino teve um trabalho de recuperação muscular para os atletas que enfrentaram o Guarani como titulares.

Confira os relacionados:

Goleiros: Martín Rodriguez e Ronaldo

Laterais: Capa, Chiquinho, Van e Wellisson

Zagueiros: Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes e Marciel

Meia: Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy e Wesley