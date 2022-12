Vitória demite técnico do sub-20 às vésperas da Copa São Paulo

Alexandre Grasseli não é mais o técnico da equipe sub-20 do Vitória. O treinador foi demitido na quinta-feira (22), às vésperas da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leãozinho disputa o primeiro jogo do torneio no dia 3 de janeiro, contra o Aster-ES, às 16h15, no Estádio Municipal, em Santana de Parnaíba (SP).

O CORREIO apurou que Grasseli teve desentendimentos com a comissão técnica e que, na última quinta-feira (22), os ânimos se exaltaram durante uma reunião, o que fez com que a diretoria optasse pelo desligamento.

"O Vitória agradece o trabalho prestado por Alexandre Grasseli durante o período em que esteve à frente do futebol do Sub-20, desejando-lhe sorte em seu próximo desafio", afirmou o rubro-negro em nota publicada no site oficial.

O auxiliar técnico Adolfo Teles assume interinamente o cargo e será o responsável por comandar a equipe na Copa São Paulo. O clube informou que vai anunciar o substituto de Alexandre Grasseli na segunda-feira (26) e que o mesmo vai acompanhar o torneio.