Vitória desiste da contratação de Jarro Pedroso

O atacante Jarro Pedroso não vai mais vestir a camisa do Vitória na Série C do Brasileiro. A contratação do jogador, que era esperado na Toca do Leão esta semana, foi dada como certa pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, mas não irá mais acontecer. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Jarro Pedroso atravessa problemas de saúde na família e pediu mais tempo para se apresentar na Toca do Leão. Porém, como faltam apenas seis rodadas para o fim da fase classificatória da Série C, o Vitória optou por desistir da contratação do atleta de 29 anos.

Ele estava no Pelotas-RS, clube que defendeu por 13 partidas e marcou três gols. Também já vestiu as camisas do rival Brasil de Pelotas-RS, Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa e Guarany de Bagé-RS. Nas categorias de base, chegou a passar pelos rivais e dois maiores clubes do Uruguai: Nacional e Peñarol.

Coordenador da base do Vitória, Thiago Noronha comentou o assunto nesta quinta-feira (7) durante a apresentação do novo diretor de futebol do clube, Edgard Montemor

"Hoje, aqui no clube, a gente fala sobre o elenco, sobre os atletas que estão aqui. Existiu uma conversa com o atleta, porém ele está passando por um problema familiar grave. A gente respeita o momento e deseja sucesso no tratamento com o familiar. A princípio, não tem nada acertado sobre essa situação", afirmou.

Com 15 pontos, o Vitória é o 13º colocado da Série C do Brasileiro. O próximo desafio do Leão é contra um time que está no G8, o São José-RS, 6º colocado, com 20 pontos. O jogo acontece no domingo (10), às 17h, no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da Série C.