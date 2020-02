Vitória disputou todas as 31 edições da Copa do Brasil

O Vitória é um dos dois times que disputaram todas as edições da Copa do Brasil. Em 2020, o rubro-negro vai para a sua 31ª participação em 31 realizadas. Só o Atlético Mineiro ostenta a mesma marca.

Na década atual, que acaba neste ano, o Vitória teve algumas experiências negativas, como a eliminação na primeira fase de 2019 diante do Moto Club. Uma derrota surpreendente que o clube terá a chance de mostrar se serviu de lição nessa terça-feira (11), às 21h30, fora de casa, contra outro time maranhense: o Imperatriz.

O confronto acontece em jogo único na cidade que dá nome ao adversário. O rubro-negro avança de fase mediante uma vitória ou um empate em Imperatriz. Em caso de derrota, está eliminado.

Foi também nesta década que o Leão obteve uma das suas melhores campanhas. Em 2012 a equipe alcançou as quartas de final, quando caiu para o finalista Coritiba. Naquele ano, o rubro-negro alcançaria o retorno à Série A. Outra campanha de destaque aconteceu em 2018, curiosamente um ano de rebaixamento à Série B. Naquela edição, o Vitória alcançou as oitavas de final, em que foi derrotado pelo Corinthians.

Considerando todas as 31 edições, a melhor campanha da equipe aconteceu em 2010, quando chegou à final, vencida pelo Santos de Neymar, Robinho e Ganso.

Na outra ponta, o rubro-negro foi eliminado três vezes na primeira fase nesta década. Além de 2019 contra o Moto Club, as outras foram em 2014 e em 2011, respectivamente, por Salgueiro e Botafogo-PB.

Elenco está no Maranhão

O elenco rubro-negro está em Imperatriz desde a madrugada desta segunda-feira (10). O grupo desembarcou no aeroporto da cidade às 3h após uma viagem com conexão no Recife e escala em São Luís. À tarde, o time realizou uma rápida atividade física.

Geninho deve repetir a equipe que venceu o Bahia por 2x0 sábado (8), na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O técnico não conta com os atacantes Alisson Farias e Felipe Garcia, além do zagueiro Gabriel Furtado, todos lesionados.

A provável escalação: Ronaldo, Van, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Gerson Magrão e Fernando Neto; Léo Ceará, Júnior Viçosa e Vico.

Confira as campanhas do Vitória na década:

2019 - 1ª fase (Moto Club)

2018 - Oitavas (Corinthians)

2017 - 4ª fase (Paraná)

2016 - 3ª fase (Cruzeiro)

2015 - 2ª fase (ASA)

2014 - 1ª fase (J. Malucelli)

2013 - 2ª fase (Salgueiro)

2012 - Quartas (Coritiba)

2011 - 1ª fase (Botafogo-PB)