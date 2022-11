Vitória divulga programação da pré-temporada 2023

O Vitória divulgou na manhã desta terça-feira (1º) o início da programação da pré-temporada do clube, marcada para iniciar no próximo dia 28, na Toca do Leão. Nos dois primeiros dias de trabalho, o elenco passará por uma avaliação completa.

O jogadores serão submetidos em dois turnos a exames médicos, fisioterápicos e físicos sob a coordenação do Departamento de Saúde e Performance, criado recentemente pelo clube.

O restante da primeira semana será dedicado a trabalhos físicos e técnicos com a orientação do preparador físico Rodrigo Santana e do técnico João Burse.

A estreia do rubro-negro em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste.

Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.