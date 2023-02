Vitória e clubes da Série B são contra a redução de rebaixados no Brasileiro

O Vitória e os demais clubes da Série B não são favoráveis ao plano de alterar o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Os 20 participantes da Segunda Divisão participaram de reunião na última segunda-feira (13) e decidiram, por unanimidade, se posicionar publicamente contra a mudança.

Um grupo de clubes da Série A pretendia discutir nesta terça-feira (14), durante o Conselho Técnico do Brasileirão 2023, a possibilidade de reduzir o número de equipes que cairiam para a Série B, de quatro para três. O plano impactaria diretamente nos times da Segundona, já que teriam menos uma vaga garantida no acesso à primeira divisão.

"Os 20 clubes participantes da Série B de 2023 decidiram, por unanimidade, em reunião realizada nessa segunda-feira, 13, se posicionar publicamente contra a mudança na quantidade de acessos e rebaixamentos no Campeonato Brasileiro Série A, tendo em vista diversas matérias na mídia esportiva indicando que alguns clubes pretendem propor a modificação do atual número de 4 (quatro) clubes para 3 (três) clubes. O posicionamento foi encaminhado para o Presidente da CBF, Sr. Ednaldo Rodrigues na manhã de hoje (14)", diz a nota, publicada pelo Vitória nesta terça-feira (14).

De acordo com o site UOL, a proposta também não é vista com bons olhos pela CBF, que não pretenderia permitir a votação pelos clubes da elite. O entendimento da diretoria da entidade é que a medida afetaria todas as séries do Brasileiro. No caso da Segunda Divisão, o número de clubes rebaixados para a Terceirona também deveria ser reduzido de quatro para três.

O mesmo deveria acontecer com a Série C para a Série D. Os regulamentos dessas duas divisões, porém, não têm dois anos, como prevê o Estatuto do Torcedor.

O Conselho Técnico da Série B ocorre nesta quarta-feira (14), um dia depois da Série A. Nos dias seguintes, ocorrem os Conselhos Técnicos das Séries C e D.