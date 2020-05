Vitória e Devoção a São Francisco Xavier fazem doações em São Cristóvão

Pelo menos dez caixas com roupas, cobertas e calçados foram doadas nesta terça-feira (19) pela Devoção a São Francisco Xavier, Padroeiro de Salvador, e pelo Esporte Clube Vitória para famílias que tiveram seus imóveis alagados na semana passada no Parque São Cristóvão. As doações foram entregues ao diácono Hélio de Oliveira na secretaria da Paróquia de São Cristóvão.

"Agradeço ao Esporte Clube Vitória na pessoa do seu presidente, Paulo Carneiro, por ter tido a sensibilidade de nos apoiar nesta campanha do agasalho e também a toda a comunidade da Paróquia de São Cristóvão, na pessoa do seu pároco, padre Cristóforo Testa", agradeceu o padre Ângelo Magno Carmo Lopes, coordenador da Devoção ao Padroeiro.

Quem quiser e puder ainda pode doar: os donativos ppodem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Portão C do estádio Manoel Barradas, o Barradão, sede do Esporte Clube Vitória.

Devoção Missionária

Padre Ângelo Magno explica que o Padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier, é também o padroeiro Universal das Missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus e que "seu exemplo de fé, coragem e amor ao próximo é um caminho que nos leva direto para Jesus".

"Salvador tem um padroeiro heroico, sempre invocado nos momentos de maior aflição da população, em períodos de epidemia, como este que vivemos agora com o coronavírus. São Francisco Xavier é considerado o maior dos missionários católicos depois dos apóstolos de Jesus. Os soteropolitanos podem se orgulhar bastante do seu padroeiro", ensina.