Vitória e Fortaleza voltam a se enfrentar após mais de dois anos

Um clássico nordestino promete movimentar a terceira fase da Copa do Brasil. Fortaleza e Vitória disputam a vaga nas oitavas de final do torneio nacional. O primeiro jogo será na quarta-feira (20), às 19h, na Arena Castelão, e vai marcar o reencontro das equipes, que não se enfrentam há mais de dois anos. A partida de volta será disputa no dia 12 de maio, no Barradão.

Em jogo, R$ 3 milhões, valor de premiação que será pago pela CBF aos 16 times que avançarem. Em crise financeira já há alguns anos, o dinheiro cairia muito bem nos cofres do Vitória, que vai batalhar também para acabar com um jejum. O rubro-negro não vence o Fortaleza há quase 15 anos, mas vale pontuar que apenas quatro partidas foram disputadas nesse período.

O último triunfo do Leão contra o Fortaleza foi a goleada aplicada em 16 de julho de 2007: 6x0 na Série B do Brasileiro. Na ocasião, Índio, Faioli, Joãozinho, Alusson, Chicão e Vanderson construíram o placar no Barradão. No segundo turno do mesmo campeonato, o tricolor cearense venceu por 2x1, no estádio Alcides Santos, com dois gols de Rogerinho. Elcimar diminuiu.

Depois, Vitória e Fortaleza só voltaram a se enfrentam na Copa do Nordeste de 2010. Apesar de ter sido campeão do regional, o rubro-negro perdeu para o rival por 2x0 na primeira fase do torneio. Gols de Régis e André Turatto, na capital cearense.

O clássico nordestino não voltou a ser disputado até 8 de abril de 2019, quando o Fortaleza goleou o Vitória por 4x0 e avançou às semifinais do Nordestão. Júnior Santos (duas vezes), Edinho e Dodô anotaram. A última vez que as equipes se enfrentaram também foi em um duelo do regional, mas não houve um vencedor: 0x0 na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2020, no Barradão.

Essa é a primeira vez que as equipes se encontram numa Copa do Brasil. No retrospecto geral, que envolve Brasileirão, Série B, Taça Brasil e Copa do Nordeste, melhor para o Vitória, que venceu nove dos 21 jogos disputados. Foram seis triunfos do Fortaleza e outros seis empates.