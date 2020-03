Vitória é goleado pelo São José no Brasileirão feminino

O time feminino do Vitória sofreu a quarta derrota em quatro rodadas do Brasileirão feminino de futebol. Desta vez, o adversário foi o São José, que goleou por 6x0 na cidade homônima, no interior de São Paulo. A partida aconteceu domingo (1º), no estádio Martins Pereira.

O time da casa já vencia por 3x0 aos 21 minutos de jogo, com três gols de Mylena Carioca. Thaynara ampliou aos 27. Duda e Ariel marcaram no segundo tempo.

O Vitória, que disputa a competição com seu time sub-17 porque desmanchou o elenco profissional no ano passado, ainda não fez sequer um gol na competição. São 18 sofridos.

Curiosamente, as Leoas não estão na última colocação do campeonato, posto ocupado pela Ponte Preta, que tem saldo negativo de 19 gols. Os quatro últimos ao fim das 15 rodadas da primeira fase serão rebaixados à Série A-2.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Grêmio, no dia 15, em Gravataí (RS). O time gaúcho é o 10º colocado, com seis pontos.

Atual campeã, a Ferroviária goleou a Ponte Preta por 7x1 e assumiu a liderança do Brasileirão com 12 pontos – 100% de aproveitamento -, ultrapassando o Santos no saldo de gols (14 a 11). As Sereias da Vila ganharam do Grêmio por 2x0 na rodada.