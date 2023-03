Vitória é o 3º time que mais usou jogadores no mundo nos últimos 5 anos

O Vitória está no top 3 entre os times do mundo que mais usaram jogadores nos últimos cinco anos. É o que aponta um levantamento do CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte). De acordo com os dados, o Leão utilizou 162 jogadores em torneios nacionais entre 2018 e 2022.

O estudo coloca o rubro-negro na terceira posição, empatado com o Deportivo Pasto, da Colômbia. Os dois estão atrás apenas da Ponte Preta, líder do ranking, com 168 jogadores, e do Royal AM, da África do Sul, com 166.

Se for analisada a última década, o Vitória também aparece entre os clubes com maior rodagem do planeta, ainda que em posição inferior: na 10ª colocação. Segundo o CIES, o Leão teve 271 jogadores em campo em torneios nacionais entre 2013 e 2022.

Ao todo, o Brasil tem 12 entre os 15 clubes nesta lista. ABC e Ponte Preta lideram o ranking mundial, com mais de 300 atletas diferentes (veja o top 15 abaixo).

Para chegar aos dados, os pesquisadores analisaram 75 ligas ao redor do mundo. Alguns países tiveram divisões inferiores incluídas no levantamento - como o Brasil, que teve a Série B analisada. Na Inglaterra, até equipes da quarta divisão entraram na lista.

O CIES levou em consideração apenas jogos dos campeonatos nacionais, sem considerar os estaduais, por exemplo. Segundo a metodologia do grupo, os times que mais usaram jogadores são considerados os mais instáveis.

Em contraponto, as equipes que menos utilizaram atletas são os mais estáveis. Nos últimos cinco anos, o Halmstads BK, da Suécia, usou apenas 44 jogadores. É seguido pelo Manchester City, da Inglaterra, com 47, e Athletic Bilbao, com 49.

O mesmo clube espanhol é o líder do ranking entre os estáveis na análise da década passada: utilizou apenas 71 nomes. Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, é o segundo, com 80, e o Halmstads BK é o terceiro, com 84.

15 clubes que mais usaram jogadores no mundo nos últimos cinco anos:

Ponte Preta: 168 jogadores Royal AM (África do Sul): 166 jogadores Vitória: 162 jogadores Deportivo Pasto (Colômbia): 162 jogadores Juventude: 161 jogadores CRB: 157 jogadores Sampaio Corrêa: 156 jogadores ABC: 156 jogadores Vila Nova: 155 jogadores Londrina: 154 jogadores Atlético Hulia (Colômbia): 153 jogadores Guarani: 152 jogadores Criciúma: 151 jogadores Tuzlaspor (Turquia): 150 jogadores Giresunspor (Turquia): 147 jogadores

15 clubes que mais usaram jogadores no mundo na última década: