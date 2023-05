Vitória é o time que mais levou público ao estádio na Série B

Líder, time que mais venceu no campeonato, ataque mais positivo, defesa com mais jogos sem ter a rede balançada, dono do melhor saldo de gols. O Leão vai muito bem dentro das quatro linhas da Série B do Brasileiro e também fora delas. Nenhum clube levou mais público ao estádio nesta edição da competição que o Vitória.

Nos quatro jogos disputados como mandante, 85.376 pagantes foram ao Barradão para ver os duelos contra Ponte Preta, Londrina, Atlético-GO e CRB. A média é de 21.344 por partida.

O adversário a chegar mais próximo desse número foi o Criciúma, que teve um confronto a mais e um público pagante total de 65.391, somando as cinco partidas feitas no estádio Heriberto Hülse. Média de 13.078 pessoas.

No comparativo com os outros clubes, a diferença chama ainda mais atenção. O Vila Nova aparece em terceiro lugar no ranking e levou menos de um terço do público do Vitória ao estádio. Em quatro jogos, a equipe goiana teve nas arquibancadas 27.924 pagantes e média de 6.981.

Em cumprimento de punições, Sport e Ceará jogaram com portões fechados até agora. Excluindo eles dois, o Tombense fica com o posto de último colocado no ranking, com 1.830 pessoas, uma média de 458 em cada um dos quatro jogos disputados. O número da equipe mineira é 46 vezes menor que a da baiana.

O quantitativo de público do Vitória vai subir na sexta-feira (2), quando o time recebe o Ituano, às 21h30, no Barradão. O check in para sócios já está à disposição e os ingressos avulsos começarão a ser vendidos na quarta-feira (31).

Isolado no topo da tabela, com 19 pontos, o rubro-negro vai defender a liderança da competição diante da equipe paulista. Novorizontino, Vila Nova e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, somam 17 pontos cada.

Apesar de ter a melhor campanha do campeonato na classificação geral, o Vitória é apenas o 8º melhor mandante do torneio, com nove pontos conquistados em quatro jogos.

No Barradão, o Leão venceu Ponte Preta (3x0), Londrina (2x0) e CRB (1x0), e perdeu para o Atlético-GO (3x2), único time que conseguiu vazar a defesa rubro-negra dentro de seu estádio. O melhor mandate da Série B é o Sport, que venceu os quatro jogos que disputou em seu estádio.

Para a partida contra o Ituano, o Vitória não poderá contar com Léo Gamalho, Matheusinho e Giovanni Augusto. Os dois primeiros se recuperam de contusão e o último iniciou os trabalhos em campo nesta semana, após se curar de lesão na panturrilha. Com uma entorse, o goleiro Lucas Arcanjo será reavaliado na quarta-feira (31).