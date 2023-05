Vitória é o único time com 100% de aproveitamento na Série B

O Vitória é o único time com 100% de aproveitamento entre os 20 que integram a Série B do Brasileiro. Todos os outros já tropeçaram de alguma forma nas cinco rodadas da competição disputadas até agora. Com triunfos diante de Ponte Preta, ABC, Londrina e Botafogo-SP, o rubro-negro é a equipe a ser batida na divisão de acesso.

Assim como o Leão, o Vila Nova também tinha vencido todos os jogos e ostentava o rendimento máximo até sábado (6), quando empatou com o Mirassol, em 1x1, no estádio Municipal de Mirassol, e passou a ter 83% de aproveitamento. Antes, a equipe do interior de São Paulo venceu Novorizontino, Juventude e Avaí. Assim como o Vitória, o Mirassol tem um jogo a menos, contra o Sport, válido pela 2ª rodada.

Vitória e Mirassol integram o G4 da Série B. O rubro-negro ocupa o 2º lugar, com 12 pontos. A equipe de Goiás está na terceira colocação, com 10 somados.

O Leão volta a entrar em campo na quarta-feira (10), às 19h, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Vila Nova joga na sexta-feira (12), às 19h, no estádio OBA, diante do Criciúma, que atualmente lidera o torneio, com 13 pontos e uma partida a mais que o Vitória.