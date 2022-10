Vitória e Tréllez chegam a acordo para renovação de contrato

Santiago Tréllez viajou para a Colômbia no início de outubro, mas seguiu em contato frequente com o Brasil. Assim como o Vitória, o centroavante desejava renovar contrato com o clube e, após semanas de negociação, as partes chegaram a um acordo. Um dos destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o atacante vai seguir vestindo as cores vermelha e preta em 2023.

Restam apenas questões burocráticas para que a renovação seja oficializada. Tréllez assinará os papéis em breve para continuar escrevendo o nome na história do Leão.

“Minhas novas metas são conseguir o acesso para a Série A, ajudar muito mais o time do que eu consegui ajudar agora e fazer muito mais gols. Vou trabalhar fortemente para conseguir isso, é o que eu mais quero”, projetou Tréllez durante entrevista ao CORREIO concedida na primeira semana deste mês.

Com status de ídolo pela boa primeira passagem em 2017, quando disputou a Série A do Brasileiro e ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento, Tréllez chegou à Toca do Leão em fevereiro deste ano e se destacou na reta final da Série C do Brasileiro. Nesta temporada, ele fez 24 jogos, 16 deles como titular, e marcou seis tentos. Vice-artilheiro do time no ano, só foi superado por Rafinha, que anotou oito vezes.

Santiago Tréllez está passando férias na Colômbia com a esposa Daniela e a filha Celeste, de 2 anos. O atacante se reapresentará na Toca do Leão em 28 de novembro, quando será iniciada a pré-temporada rubro-negra. O Vitória estreia em 2023 no dia 5 de janeiro, na pré-Copa do Nordeste.

Mais um

Tréllez é o terceiro jogador do elenco desta temporada a renovar contrato com o Vitória para o próximo ano. As permanências do goleiro Dalton e do atacante Rafinha já tinham sido confirmadas anteriormente.

Dos cinco jogadores selecionados pelo Vitória para negociar renovação, apenas um não seguirá na Toca. As tratativas com o zagueiro Alan Santos não avançaram e as negociações foram encerradas pelo clube. O volante Léo Gomes ainda está acertando os últimos detalhes e deve chegar a acordo até o final desta semana.