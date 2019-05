Vitória empata com a Ferroviária-SP pelo Brasileirão feminino

O Vitória manteve a fase invicta na Série A do Brasileirão feminino. Na tarde desta quarta-feira (1º) as Leoas empataram em 0x0 com a Ferroviária-SP em duelo realizado no Barradão.

Com o empate, as Leoas e a Ferroviária têm a mesma pontuação, de sete pontos em sete jogos. O Vitória caiu de nono para 10º lugar, ultrapassado pelo São José.

As rubro-negras não perdem nem tomam gol há três jogos. Antes da equipe paulista, haviam vencido o Sport por 5x0 fora de casa e o Minas Icesp-DF por 3x0 no Barradão.

O início do Brasileiro, porém, foi bem ruim. Foram quatro derrotas seguidas, com seis gols sofridos e sem ter marcado nenhum. O próximo jogo será dia 11 de maio, contra o Internacional, fora de casa.

O outro time baiano na disputa é o São Francisco, que foi derrotado pelo Iranduba na terça-feira, por 3x2, em Manaus, e está em 14º lugar.