Vitória empata com o Bahia de Feira em amistoso no Barradão

O Vitória empatou em 2x2 com o Bahia de Feira em amistoso disputado no final da tarde de sábado (8), no Barradão. Kanela e Philip (pênalti) marcaram para a equipe do interior. Zé Hugo e Thiago Lopes anotaram para o rubro-negro.

O jogo foi realizado com portões fechados, sem a presença de torcida e imprensa. As escalações não foram divulgadas. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o técnico Léo Condé utilizou todos os 22 jogadores relacionados. Um deles foi o recém-contratado Giovanni Augusto, apresentado oficialmente na última quarta-feira (6).

O Vitória chegou a estar perdendo o amistoso por 2x0, mas conseguiu arrancar o empate. O jogo contra o Bahia de Feira serviu para o técnico Léo Condé observar o time após quatro semanas de intertemporada. O Leão estreia na Série B do Brasileiro no dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão.

O elenco rubro-negro ganhou folga neste domingo (9) de Páscoa e se reapresenta na Toca do Leão na segunda-feira (10), quando seguirá os preparativos para a estreia no campeonato nacional.