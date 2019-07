Vitória empata com São José e se complica no Brasileiro feminino

O Vitória empatou em 0x0 com o São José, domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro feminino de futebol, no CT Praia do Forte, em Mata de São João. O jogo foi válido pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase.

O rubro-negro jogou com Maryana; Isabela, Rute, Tainara e Bárbara; Bruna (Rafa), Fabi e Raquel (Victória); Ronaldinha, Verena (Gadu) e Roqueline. O técnico é Lucas Grillo.

Com o resultado, as Leoas chegaram a 18 pontos, mas caíram para a 9ª posição, um ponto atrás do São José, que agora tem 19 e ocupa a 8ª colocação - ambos foram ultrapassados pela Ferroviária. As oito melhores colocadas se classificam para as quartas de final.

Por isso, a missão do rubro-negro ficou mais complicada. Para classificar às quartas de final, tem que vencer o líder Corinthians e torcer por empate ou derrota do São José para o vice-líder Santos. Se o Vitória empatar, também avança em caso de derrota do São José.

O Corinthians lidera o Brasileirão com 39 pontos, fruto de 13 triunfos e uma derrota. O Santos soma 37, com 12 triunfos, um empate e uma derrota. Kindermann, Flamengo e Internacional também já estão garantidos na próxima fase. Audax (21 pontos), Ferroviária (20), São José (19) e Vitória (18) brigam por três vagas.

A última rodada será disputada no domingo (4), com todas as partidas simultâneas, a partir das 15h. Vitória e São José jogarão fora de casa.

São Francisco rebaixado

O outro representante baiano no Campeonato Brasileiro da Série A1 teve o rebaixamento confirmado no fim de semana. O São Francisco foi goleado pela Ferroviária por 5x0 no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, e não tem mais como sair do Z4.

O São Francisco tem seis pontos e é o vice-lanterna, na 15ª colocação. O lanterna é o Sport, que ainda não pontuou. Outros dois times serão rebaixados entre Foz Cataratas, Vitória das Tabocas-PE, Minas Icesp-DF, Ponte Preta e Iranduba.