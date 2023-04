Vitória encaminha empréstimo de Eduardo ao Náutico

Um dos destaques da campanha de acesso do Vitória à Série B do Brasileiro não vai defender o time na competição. A diretoria rubro-negra está negociando o empréstimo do meia Eduardo ao Náutico. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Phábio Almeida, da Rádio Band News, e confirmada pela reportagem do CORREIO.

A troca de documentação está sendo finalizada para que o acerto seja concluído. O jogador de 22 anos sequer foi relacionado para o jogo de estreia da Série B, no último domingo (16), quando o Vitória venceu a Ponte Preta, por 3x0, no Barradão. O empréstimo será até o final da Série C, competição que o Náutico vai disputar a partir de maio.

No ano passado, Eduardo assumiu a camisa 10 do Vitória e chamou a atenção durante a disputa da Série C. Revelado nas categorias de base rubro-negra, ele se profissionalizou em 2020, mas foi em 2022 que ganhou moral mesmo na Toca do Leão.

Titular absoluto com o técnico João Burse, ele fez 33 partidas no ano passado, 29 delas como titular, e marcou dois gols, ambos no estadual. Também foi o garçom do time na temporada com quatro assistências, ao lado do lateral direito Alemão, que não renovou com o clube.

Apesar do bom desempenho recente, Eduardo não conseguiu se firmar no time nesta temporada. Disputou apenas 13 jogos, seis deles como titular.

No Náutico, o meia vai reencontrar o técnico Dado Cavalcanti, com quem trabalhou no começo de 2022 na Toca do Leão, além de dois ex-companheiros. Eduardo é o terceiro jogador da base do Vitória emprestado este ano para o clube pernambucano. Antes dele, Gabriel Santiago e Alisson Santos foram transferidos para o Timbu.