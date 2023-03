Vitória encara o Bahia para evitar a 3ª eliminação no ano e iniciar reação

O Vitória chega ao Ba-Vi da Copa do Nordeste em um péssimo momento. Depois das quedas nas primeiras fases da Copa do Brasil e Campeonato Baiano, o Leão pode completar o 'bingo' de desastres no clássico, correndo o risco de confirmar a terceira eliminação em apenas uma semana. Para não arriscar ter um ano ainda pior, há apenas uma saída: vencer.

O clássico será neste domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada. Após cinco jogos, o rubro-negro ainda está em busca do primeiro triunfo no regional. O time ocupa a vice-lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos (dois empates e três derrotas).

A três rodadas do fim da primeira fase, o Vitória precisa tirar uma diferença de cinco pontos para o quarto colocado, que atualmente é o Sampaio Corrêa. Se perder, pode até cair na competição. Ou seja, ganhar é fundamental.

Um resultado positivo, aliás, significaria muito mais que uma sobrevida no Nordestão. Bater o maior rival, diante de um estádio tomado pela torcida adversária, seria uma boa chance para mudar o delicado cenário atual, e dar à equipe a confiança que tanto precisa.

O jogo também pode servir para diminuir a pressão sobre o técnico Léo Condé. Desde que chegou à Toca do Leão, após a demissão de João Burse, o treinador acumula seis partidas sem ganhar. Foram três empates e três derrotas, incluindo as fatídicas eliminações no Baianão - confirmada no domingo passado - e na Copa do Brasil. O aproveitamento do comandante é de apenas 17%.

Mas, para mudar esse cenário, a equipe precisa entrar em campo com uma postura diferente daquela que teve diante do Nova Iguaçu, na última quarta-feira (1º). Com a vantagem do empate, o Vitória teve uma atuação acuada. Deixava a bola com o adversário e pouco fazia ofensivamente, em busca apenas dos contra-ataques

A 'estratégia' até funcionou na primeira etapa, mas o time pagou caro no segundo tempo: sofreu dois gols e deu adeus ao mata-mata nacional. Vale lembrar que o clube só disputará a competição em 2024 se for campeão da Série B ou da Copa do Nordeste deste ano.

O rendimento ofensivo, aliás, tem sido um dos principais problemas do Leão. Nos seis jogos que o time fez sob comando de Léo Condé, foi vazado nove vezes - uma média de 1,5 gol sofrido por partida.

Não a toa, chegou um novo reforço para o setor: o goleiro Thiago Rodrigues, ex-Vasco. O jogador já teve seu nome publicado no BID, e participou do primeiro treino na Toca do Leão na sexta-feira (3). A tendência, porém, é que comece o clássico contra o Bahia no banco, já que ainda não entrou em campo na temporada.

O ataque também não tem sido efetivo nos últimos jogos. Desde que Condé assumiu, o Vitória balançou as redes somente cinco vezes - uma média inferior a um gol marcado por jogo (0,8).

No retrospecto geral da temporada, os números não são muito melhores. A equipe vermelha e preta disputou 17 partidas em 2023, com cinco triunfos, cinco empates e sete derrotas. Foram 20 gols marcados (média de 1,18 por jogo) e 24 gols sofridos (1,41 por jogo).

Vale lembrar que, depois da eliminação na Copa do Brasil, o Vitória começou uma reformulação no departamento de futebol, e anunciou a demissão do diretor Edgard Montemor. O clube ainda pode ter uma troca na presidência: após sofrer ameaças de morte, Fábio Mota está propenso a entregar o cargo.

Uma possível escalação contra o Bahia tem: Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, Camutanga e Lazaroni (Railan); Léo Gomes, Eduardo e Diego Torres; (Gegê) Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo (Rafinha).