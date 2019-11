Vitória encara o Figueirense, último adversário direto da Série B

O Vitória encara neste sábado (2) o último adversário direto na luta contra o rebaixamento. Às 16h30, o rubro-negro recebe o Figueirsense, no Barradão. Os outros seis clubes que a equipe comandada pelo técnico Geninho irá enfrentar até o final da Série B do Campeonato Brasileiro estão na primeira metade da tabela de classificação.

Depois da equipe catarinense, o Leão terá pela frente Brasil de Pelotas, Paraná, CRB, América-MG, Operário e Coritiba. Portanto, a partida de logo mais é a última oportunidade que o Vitória tem para tirar pontos de um rival que também luta para afastar o fantasma do rebaixamento à Série C.

Com 32 pontos, o Figueirense é o primeiro time do Z4, em 17º lugar. O rubro-negro soma 36 pontos e está na 15ª colocação. Se hoje a diferença é de quatro pontos, um triunfo dentro de casa fará com que o Leão abra sete pontos do adversário.

Essa também será a pontuação de distância da zona de rebaixamento caso o Criciúma, 19º colocado, tropece. Se a equipe do Sul do país vencer o São Bento neste sábado, a diferença para o grupo da degola será de seis pontos. A bola rola às 19h, no estádio Heriberto Hülse. Lembrando que esses cálculos contam com um triunfo do Vitória contra o Figueirense.

”Será um confronto muito difícil e direto com eles. Será mais um jogo muito importante. Ao lado do nosso torcedor, vamos em busca dos três pontos”, afirmou o atacante Wesley. “Precisamos embalar uma sequência positiva e, principalmente, fazer valer o mando de campo contra o Figueirense nesse confronto direto”, completou o também atacante Felipe Garcia, que deve pintar entre os titulares.

Mesmo que perca para o Figueirense, o Vitória não entrará na zona de rebaixamento, mas diminuirá a distância para o adversário catarinense a apenas um ponto. Um tropeço também não faria o Leão cair posição, pois o Londrina, único clube que tinha chance de ultrapassá-lo nessa 32ª rodada, já entrou em campo e perdeu para o Paraná por 1x0, em Curitiba.

Apesar da pequena gordura que o clube adquiriu, os jogadores nem cogitam um vacilo diante do Figueirense. “Tem que ser uma final. Não tem como escapar. Tentar impor o jogo, fazer o nosso melhor. Sabemos da importância. É manter a inteligência dentro do jogo para que não possamos sofrer nenhum gol imprevisto. Esperamos sair com o resultado positivo”, disse o volante Lucas Cândido, que volta ao time após se recuperar de contusão muscular.

O Vitória vem de um triunfo fora de casa, por 2x1, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, conquistado no domingo passado, com gols de Wesley e Jordy Caicedo. Na rodada anterior, no entanto, o rubro-negro lamentou a derrota por 1x0 para o Londrina, no Barradão.

Novamente diante da torcida, o time quer fazer valer o mando de campo e reduzir ainda mais as chences de degola. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de rebaixamento agora é de 15%. “Precisamos eliminar o risco, ainda não estamos em uma zona confortável. A meta é atingir 45 ou 46 pontos e livrar esse clube grandioso dessa situação incômoda”, projetou o lateral Thiago Carleto.