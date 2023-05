Vitória enfrenta Atlético-GO em reencontro com a torcida após dois jogos fora

A torcida rubro-negra está em festa e vai ver o time novamente de perto neste domingo (14). Depois de dois jogos fora, contra Botafogo-SP e Ceará, o Vitória volta ao Barradão, onde enfrentará o Atlético Goianiense, às 18h, em confronto pela 6ª rodada da Série B.

Único time com 100% de aproveitamento na competição, o Leão busca a sexta vitória consecutiva. Até aqui o rubro-negro foi implacável contra Ponte Preta (3x0), ABC (3x0), Londrina (2x0), Botafogo-SP (3x0) e Ceará (2x0). São 13 gols marcados e nenhum sofrido.

"A gente foi merecedor dos resultados e agora o desafio é manter essa batida", avisa o técnico Léo Condé. "Mostramos que temos uma equipe consistente e isso nos deixa muito satisfeitos nesse início".

Apesar do começo arrasador, Léo Condé pondera que o time precisa manter o ritmo forte para festejar o acesso ao final da temporada. "A Série B são 38 rodadas. Ela modifica muito. Já iniciei a Série B com cinco derrotas seguidas com o Sampaio Corrêa e no final brigamos pelo acesso. Temos o exemplo do Náutico também, que começou muito bem [em 2021] e no final não conseguiu sustentar", pontua. "Está muito no início. Claro que é gordura que a gente acumula, mas é uma competição que muda muito. Tem muita coisa para acontecer".

O Vitória é dono do melhor ataque e da defesa menos vazada, já que é o único entre os 20 participantes que não levou gol. A dupla de zaga formada por Camutanga e Wagner Leonardo é a mesma desde a estreia.

Empolgada com a boa campanha do time na Série B, a torcida deve fazer a diferença novamente no Barradão. O Vitória é o clube que mais levou público ao estádio até a quinta rodada. Foram 44.207 pagantes em apenas dois jogos como mandante, contra Ponte Preta e Londrina.

"A torcida está de parabéns. Eles fizeram um trabalho fundamental para nossa confiança, com grandes públicos no Barradão e adesão em massa dos sócios", elogia o zagueiro Wagner Leonardo. Os ingressos para o jogo deste domingo seguem à venda.

Escalação

O meia Giovanni Augusto é desfalque diante do Atlético-GO após um exame ter apontado uma lesão muscular na coxa esquerda. Thiago Lopes o substituiu no segundo tempo da partida contra o Ceará, mas Léo Condé também pode colocar Matheusinho na lacuna, como fez diante do Londrina.

Já o lateral direito Zeca, que era dúvida por cansaço muscular, treinou normalmente na sexta-feira e confirmou sua participação. E o centroavante Léo Gamalho ainda não retorna. Ele já deixou o departamento médico, mas ainda não treinou com bola.

A provável escalação tem Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Matheusinho (Thiago Lopes); Osvaldo, Welder e Zé Hugo.