Vitória enfrenta problemas para renovar com dupla visando 2019

O Vitória pode enfrentar problemas para renovar com dois jogadores do seu atual elenco. O lateral direito Jeferson e o atacante Lucas Fernandes têm contrato de empréstimo apenas até o final deste ano e estão nos planos da diretoria rubro-negra para 2019.

Segundo apurado pelo CORREIO, Jeferson tem contrato com a Ponte Preta até o final do ano que vem, mas deseja permanecer na Toca do Leão. O problema é que a Macaca ainda não decidiu se vai liberá-lo novamente – agora para um time da mesma divisão.

A equipe de Campinas só vai definir o futuro de Jeferson depois da palavra final do técnico Gilson Kleina, com quem tenta renovação para 2019 – o que pode ser definido neste final de semana. O lateral direito, de 22 anos, veio por empréstimo ao Leão sem valor definido para aquisição em definitivo.

Lucas Fernandes também tem contrato com o Fluminense até o final de 2019. O problema é que o atacante já recebeu sondagens de equipes japonesas durante a temporada. Como a equipe carioca atravessa dificuldades financeiras, é provável que queira negociá-lo.

O rubro-negro até possui uma opção de compra do atacante, mas os valores estariam fora da realidade financeira do clube, relegado à Série B. A quantia giraria em torno de R$ 2 milhões.

Jeferson e Lucas Fernandes foram contratados em abril deste ano. O lateral direito é o segundo que mais vestiu a camisa rubro-negra na Série A de 2018, com 30 participações, sendo 28 como titular. Fica atrás apenas de Neilton, que tem 32 jogos. Ele não marcou gols e deu uma assistência.

Já Lucas foi o terceiro que mais jogou pelo Leão, com 29 aparições. A maioria, 16, porém, saindo do banco. Ele ganhou titularidade na reta final da Série A e marcou três gols.