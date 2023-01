Vitória está definido para enfrentar o Bahia de Feira; veja escalações

O Vitória entra em campo logo mais, às 19h15, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida marca a estreia do Leão no Campeonato Baiano, e o rubro-negro terá novidades.

A escalação traz três mudanças com relação ao time que venceu o Jacuipense pela Copa do Nordeste no último domingo. O zagueiro João Victor, o meia Eduardo e o atacante Rafinha substituem Marco Antônio, Diego Torres e Osvaldo, que foram poupados.

Artilheiro do Leão em 2022, Rafinha é considerado titular, mas iniciou no banco nos dois primeiros jogos do ano porque se recuperou recentemente de um edema na coxa.

O Vitória vai entrar em campo com: Dalton, Railan, João Victor, Camutanga e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo; Gegê, Tréllez e Rafinha.

O Bahia de Feira jogará com Alan, Paulo Ricardo, Pedrão, Paulo Paraíba e Alex Cazumba; Tiago Correa, Maycon Macajuba e Baggio; Philip, Emerson e Lucas Sibito.