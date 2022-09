Vitória está focado em renovar contrato de quatro jogadores; saiba quem são

O Vitória traçou uma meta e está focado nela. Quer renovar com quatro dos 19 jogadores do elenco cujos contratos serão encerrados até o final deste ano. A diretoria rubro-negra está empenhada em prolongar o vínculo do goleiro Dalton, do zagueiro Alan Santos e dos atacante Rafinha e Santiago Tréllez. Os outros 15 atletas não fazem parte dos planos do Leão para a temporada 2023.

A informação foi oficializada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (29) na sala de imprensa da Toca do Leão. O gestor estava acompanhado do diretor de futebol Edgard Montemor e do técnico João Burse, que tiveram seus vínculos prorrogados até dezembro de 2023.

Também destaques na reta final da Série C do Brasileiro, o volante Léo Gomes, o meia Dionísio e o meia-atacante Gabriel Honório já estão garantidos no elenco do ano que vem. Léo Gomes tinha renovação automática assinada. Dionísio tem contrato até o dezembro de 2023. Já Gabriel Honório apenas até o término do Campeonato Baiano, mas o clube já está em tratativa para ampliar o vínculo.

Durante a entrevista, o presidente Fábio Mota ditou a lista com os nomes dos 13 jogadores que fizeram parte do elenco que conquistou o acesso à Série B, mas estão fora dos planos do clube: os laterais Dani Bolt, Iury, Alemão e Sánchez, os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa, o volante Zé Vitor, o meia-atacante Foguinho, e os atacantes Luidy, Roberto, Thiaguinho, Rodrigão e Dinei.

"A gente listou prioridade levando em consideração as condições técnicas para renovar. Qualquer atleta que a gente renove, a gente vai pagar setembro, outubro, novembro, dezembro, sem R$ 1 de receita. Isso pesa em qualquer planejamento. Nossa limitação financeira esse ano é muito grande e a gente não pode sair do nosso orçamento", afirmou Fábio Mota. "

Quando você senta para falar com os jogadores que foram eleitos pela comissão técnica para serem renovados, a gente tem que levar isso em consideração. Os contratos deles se encerram em outubro, na hora que eu renovo eu tenho que pagar novembro, dezembro e janeiro", explicou o dirigente.

Este último decidiu se aposentar, aos 38 anos, e será homenageado no jogo amistoso que será disputado no sábado (1º), às 16h, no Barradão. O evento será o último compromisso do grupo e marcará o lançamento do novo terceiro uniforme do clube.

"Esses jogadores vão deixar o clube e a gente só tem que agradecer pelo esforço e espírito de grupo que foi feito e que proporcionou o nosso maior objetivo desse ano, que foi o acesso à Série B", afirmou Fábio Mota.

O volante Gustavo Blanco tem contrato de empréstimo até dezembro e seguirá na Toca do Leão dando continuidade ao tratamento da lesão que o impediu de estrear com a camisa vermelha e preta. O lateral esquerdo Vicente também ainda não foi liberado pelo departamento médico e, portanto, tem assegurada a continuidade no clube até estar novamente apto.

Fábio Mota explicou que no momento os esforços estão concentrados na renovação dos contratos e em seguida o Vitória irá ao mercado para contratar novos jogadores.

"Nós temos na nossa cabeça que nós precisamos fazer reforço do elenco entre oito a dez jogadores, de diversas posições. Evidente que a gente começou renovando toda a comissão técnica e agora a gente está tentando renovar os atletas que nos interessam. O Edgar (Montemor, diretor de futebol) nesse exato momento está tratando das renovações e o lance seguinte é tratar das contratações", afirmou o presidente.

Por conta de uma dívida com o Boca Juniors, o Vitória recebeu uma punição da FIFA e está impedido de registrar atletas, mas não de contratar. A penalidade também não atinge a renovação de contratos. A pré-temporada 2023 do Vitória está marcada para começar em 28 de novembro.