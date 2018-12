Vitória está negociando para jogar na Fonte Nova, diz dirigente

O Vitória está negociando para mandar jogos na Arena Fonte Nova em 2019. Segundo o vice-presidente rubro-negro Chico Salles, o clube ainda não definiu quantas partidas mandará lá na próxima temporada.

“Estamos mantendo uma conversa com a arena para definir qual modelo vamos utilizar. Se vamos jogar todas as partidas do ano na arena ou se vamos atuar em apenas algumas rodadas. Em verdade, a arena não vem sendo utilizada pelo Vitória com frequência nos últimos anos, algo que necessariamente será diferente em 2019”, explicou Salles.

O vice-presidente disse que o Vitória espera um tratamento por parte do consórcio semelhante ao que o Bahia tem recebido. O Esquadrão instalou faixas com o nome do clube nos anéis do estádio, um painel em alusão ao clube na arquibancada e identificou o vestiário com suas cores.

“Tenho certeza que para a arena e para o Governo do Estado será muito importante a presença do Vitória. Tenho total confiança que vão dar todo o apoio para que a gente jogue lá. Além disso, nos termos isonômicos em relação a outras equipes que lá jogam”, completou o dirigente.