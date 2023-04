Vitória está pronto para amistoso contra o Bahia de Feira

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (7) os preparativos para o jogo amistoso contra o Bahia de Feira, que será disputado no sábado (8), às 15h, no Barradão. Torcida e imprensa não poderão acompanhar.

O confronto foi agendado para que o técnico Léo Condé possa testar o time antes da estreia na Série B do Brasileiro. O primeiro adversário rubro-negro na competição nacional será a Ponte Preta, no dia 16, às 18h, no Barradão.

Nesta sexta-feira, Léo Condé se reuniu com os jogadores em um dos campos da Toca do Leão e depois aprontou o time. O técnico separou os titulares e aplicou dois trabalhos, um tático e outro específico para aprimorar bolas paradas em cobranças de escanteios e faltas laterais.

Enquanto isso, os demais jogadores foram divididos em três times e participaram de joguinhos em campo reduzido. Após o amistoso de sábado, o elenco rubro-negro ganhará folga no domingo (9) de Páscoa e se reapresentará na segunda-feira (11).