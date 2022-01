Vitória estreia com derrota para o São José na Copinha; Canaã vence

O Vitória estreou com o pé esquerdo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira (4), o Leão foi derrotado pelo São José-RS, por 1x0. A partida foi disputada na cidade de Guaratinguetá.

O gol do time gaúcho foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos o ataque do São José fez boa tabela na entrada da área e Hiago aproveitou o vacilo da defesa rubro-negra para tocar na saída do goleiro Cabral.

Durante a partida, o time treinado pelo técnico Ricardo Amadeu teve boa parte dos jogadores que foram campeões da Copa do Nordeste sub-20. A derrota deixou o Vitória na terceira colocação do grupo 13. O XV de Piracicaba lidera a chave após vencer o Manthiqueira por 3x1. O São José aparece em segundo.

O próximo compromisso do Vitória na Copinha será na sexta-feira (7), contra o XV de Piracicaba, às 15h15.

Jacupa perde e Canaã vence

Outro clube baiano que estreou com derrota foi o Jacuipense. O Leão Grená segurou o empate sem gols com o Fluminense até os 30 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Davi anotou o gol do triunfo carioca. A Jacupa ainda teve duas grandes chances para chegar ao empate, mas não conseguiu balançar as redes.

Já o Canaã largou bem no torneio. A equipe bateu o CRB por 3x0. Vinícius, Wendel e Paulo Vinícius marcaram os gols. O time baiano lidera o grupo 31.