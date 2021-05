Vitória estreia contra o Paraíso no Brasileiro Feminino A2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2. Rebaixado na última temporada, o Vitória estreia no torneio no próximo dia 16, às 15h, no Barradão, contra o Paraíso, do Tocantins.

Na sequência, o rubro-negro vai encarar o Fortaleza, no dia 22, às 15h, também no Barradão. O Vitória é integrante do Grupo B, que tem também Cefama-MA, Fortaleza, JC Futebol Clube (AM) e Tiradentes-PI.

Confira a seguir os jogos do Vitória da 1ª fase do torneio:

16/05: Vitória x Paraíso - Barradão

22/05: Vitória x Fortaleza - Barradão

29/05: Jc Futebol Clube x Vitória - Itacoatiara

05/06: Vitória x Tiradentes - Barradão

18/06: Cefama x Vitória - Castelão