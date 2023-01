A equipe sub-20 do Vitória estreia nesta terça-feira (3) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro adversário do Leãozinho será o Aster, do Espírito Santo. A bola rola às 16h15, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba (SP).

Na sequência, na sexta-feira (6), o rubro-negro enfrenta o Paraná. O fechamento de fase de classificação será no dia 9, diante do SKA Brasil, time do ex-jogador Edmilson, pentacampeão mundial.

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne 128 times, que são divididos em 32 grupos. Apenas os dois melhores de cada chave se classificam. A partir da segunda etapa, que tem início no dia 12, o torneio passa a ser disputado em jogos mata-mata, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

A decisão será no dia 25 de janeiro, data de comemoração do 469º aniversário da cidade de São Paulo.