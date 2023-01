Vitória estreia no Baiano contra o Bahia de Feira; meta é apagar o passado recente

O Vitória não ergue a taça de campeão baiano desde 2017. No ano seguinte, o Leão perdeu a final para o Bahia e, nas quatro últimas edições, sequer passou da fase classificatória. Por isso, o objetivo é mudar a escrita recente e voltar a ser protagonista a partir desta quinta-feira (12), quando o time estreia contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida começa às 19h15.

“O Vitória está preparado. É uma equipe grande e está preparado para qualquer desafio que vier pelo caminho”, avisa o técnico João Burse, que inicia o estadual cheio de moral. Depois de conquistar o acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, a equipe venceu os dois primeiros jogos do ano, contra Cordino e Jacuipense, e garantiu a classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste.

Burse está ciente da responsabilidade que um time tradicional como o rubro-negro carrega no estadual, mas não quer que os atuais jogadores se preocupem com o histórico recente do clube. “Não carregamos essa carga de maneira nenhuma. Estamos preocupados com nosso próximo adversário, que é o Bahia de Feira, com foco total nesse primeiro jogo. Lógico que uma equipe como o Vitória sempre vai entrar nas competições para brigar por título. Não vai ser diferente agora, com todos os focos voltados para cada jogo”, afirma.

O treinador antecipou que fará mudanças na escalação para poupar alguns atletas e dar oportunidade a outros de mostrar serviço. O time vem de dois jogos nos últimos sete dias e jogará novamente pelo Baiano no domingo, às 16h, contra o Itabuna, no Barradão.

“A ideia é fazer mexidas no elenco até para dar ritmo para todo mundo e para que esses atletas possam demonstrar, ter essa disputa sadia por posição. A gente avalia da seguinte forma: primeiro parte física; depois rendimento, seja em treino, seja em jogo; depois por característica ou por opção tática de estratégia. Então a gente tem um elenco totalmente disponível, adaptável, que a cada jogo a gente vai montar a melhor estratégia com os atletas que estiverem prontos para atuar”, explicou Burse, sem sinalizar quais jogadores sairão e entrarão.

Um dos que devem ganhar oportunidade é Eduardo. Titular e destaque na campanha de acesso à Série B, o meia estava suspenso nos dois jogos da Copa do Nordeste por causa da briga na partida contra o Atlético Cearense, na Série C do ano passado. Agora, está liberado para atuar.

Polivalente, Eduardo pode atuar mais recuado, na função desempenhada atualmente por Rodrigo Andrade, ou na armação de jogadas, na vaga de Diego Torres. Uma possível escalação tem Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo (Diego Torres); Gegê, Tréllez e Rafinha (Osvaldo).

Quem estiver em campo vai precisar se adaptar rapidamente a um piso diferente, já que a Arena Cajueiro tem gramado sintético, algo que pode interferir na forma do Vitória atuar, de acordo com o técnico João Burse. Por causa disso, o treino ontem foi no campo sintético da Toca do Leão.

“Muda o jeito de jogar, a bola fica mais viva, até a diferença de um sintético para outro, se tem mais borracha ou menos borracha. Tudo isso influencia na maneira de a bola andar mais rápida ou mais lenta. Mas nada disso vai impedir o Vitória de mostrar sua força, impor seu ritmo para buscar os objetivos do jogo”, destaca.