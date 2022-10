Vitória fará na Série B o mesmo número de jogos da atual temporada inteira

O torcedor do Vitória verá o time do coração mais vezes em campo em 2023. Só na Série B do Brasileiro, o Leão vai disputar o mesmo número de jogos da atual temporada inteira. A ampliação do calendário foi permitida porque o time conquistou o acesso à segunda divisão.

Não apenas houve aumento na quantidade de partidas como o clube terá compromissos por mais tempo. Se este ano o time principal encerrou suas atividades em setembro, no seguinte elas só terminarão em novembro.

Dos 38 jogos que o Vitória fez em 2022, 25 deles foram na Série C do Brasileiro. O time disputou apenas outras duas competições. Entrou em campo nove vezes na fase classificatória do Campeonato Baiano e não avançou.

As outras quatro partidas foram válidas pela Copa do Brasil, competição em que o Leão foi eliminado na terceira fase pelo Fortaleza. O rubro-negro não conseguiu vaga na Copa do Nordeste e os três confrontos das eliminatórias do regional ocorreram em dezembro de 2021.

No ano que vem, o Vitória vai entrar em campo, no mínimo, 49 vezes. Além dos 38 jogos da Série B, o Leão tem garantido as nove partidas da fase classificatória do estadual e as estreia na Copa do Brasil e pré-Copa do Nordeste.

O detalhamento da forma de disputa das eliminatórias do regional ainda não foi divulgado, mas o vice-presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, confirmou duas datas para essa fase do torneio: dias 5 e 8 de janeiro.