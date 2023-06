Vitória faz confronto direto com o Criciúma no Barradão

Vitória e Criciúma estão separados por cinco pontos na tabela da Série B do Brasileiro e prometem travar boas emoções no duelo deste domingo (11). A bola rola às 18h, no Barradão, e os ingressos seguem à venda. Com 25 pontos, o Leão começou a 12ª rodada na liderança da competição. O time catarinense soma 20 e está na porta do G4.

“A gente sabe que não vai ser um jogo fácil e sim dificílimo. A gente tem que fazer de tudo para ganhar e se distanciar do Criciúma, que está bem colado na gente”, afirmou o volante Rodrigo Andrade.

O Vitória não perde há quatro jogos. A última derrota foi para o Mirassol (2x0), na 7ª rodada. De lá para cá, empatou com Avaí (1x1) e venceu CRB (1x0), Ituano (3x0) e Tombense (2x1).

Agora, o rubro-negro quer manter a pegada para abrir distância de alguns adversários, entre eles o próprio Criciúma, que integrava o G4 até a rodada passada e deixou o grupo seleto após perder em casa, por 1x0, para o Juventude.

Para levar a melhor, o Criciúma terá que superar a força do Barradão. Quase 107 mil pagantes foram ao estádio nos cinco jogos que o Vitória disputou como mandante.

Em seu estádio, o rubro-negro venceu quatro partidas, contra Ponte Preta (3x0), Londrina (2x0), CRB (1x0) e Ituano (3x0). A única derrota foi para o Atlético-GO (3x2), na 6ª rodada. O Leão é o terceiro melhor mandante da Série B, com 80% de aproveitamento, atrás apenas de Sport e Vila Nova.

Mudança

O time terá ao menos uma mudança contra os catarinenses. Novamente à disposição após cumprir suspensão, o capitão Zeca vai reassumir a lateral direita. Com isso, Railan volta a ser opção no banco.

A tendência é que o técnico Léo Condé também mude o esquema tático. Diante do Tombense, ele usou três zagueiros e escalou João Victor para reforçar a defesa. Contra o Tigre, o comandante deve deixar o defensor entre os reservas e reforçar o meio-campo.

Recuperado da lesão na panturrilha que o tirou dos últimos seis jogos, Giovanni Augusto pode reaparecer com a camisa 10. Outra opção é reforçar o lado esquerdo ofensivo com a entrada do atacante Zé Hugo.

Os atacantes Matheusinho e Léo Gamalho seguem fora de combate. Em recuperação de uma torção, o goleiro Lucas Arcanjo será reavaliado pelo departamento médico. Caso ele não tenha condições de retornar, Thiago Rodrigues, que o substituiu contra o Tombense, será mantido no time.

Uma possível escalação do Vitória contra o Criciúma traria Thiago Rodrigues, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Santiago Tréllez e Zé Hugo.