Vitória faz treino leve em véspera de amistoso contra Itabuna

O Vitória terá mais um teste preparatório antes da estreia na temporada 2023. Na sexta-feira (23), às 9h30, o Leão fará um jogo-treino contra o Itabuna, no Barradão. Na semana passada, o rubro-negro já havia participado de um, só que contra a equipe sub-20. O time do interior do estado é integrante da primeira divisão do Campeonato Baiano.

Os laterais esquerdos Guilherme Lazaroni e João Lucas, o volante Rodrigo Andrade e o centroavante Léo Gamalho não vão entrar em campo porque ainda estão se condicionando fisicamente.

Por conta do confronto amistoso, o técnico João Burse pegou leve com o elenco rubro-negro no treinamento realizado nesta quinta-feira (22). Na atividade principal, a bola ofensiva e defensiva foram trabalhadas, com escanteios e cobranças de faltas laterais.

O lateral esquerdo Lazaroni e o volante Rodrigo Andrade fizeram um treino à parte orientados pelo departamento de preparação física do clube. Já o lateral esquerdo João Lucas correu em volta dos campos.

Após o jogo treino contra o Itabuna, os jogadores serão liberados por dois dias, sábado (24) e domingo (25), para os festejos de Natal. A reapresentação será na segunda-feira (26) à tarde.

O primeiro jogo do Vitória em 2023 será contra o Cordino-MA, pela pré-Copa do Nordeste. A partida será disputada em 5 de janeiro, às 19h30, no Barradão. Os ingressos já estão à venda.