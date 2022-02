Vitória faz último treino em Salvador antes de pegar o Conquista

O Vitória fez, nesta sexta-feira (11), seu penúltimo treino antes do duelo contra o Vitória da Conquista, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Sob a forte chuva que caiu em Salvador, o técnico Dado Cavalcanti foi para campo com os jogadores e comandou mais uma atividade tática.

O treinador fez ajustes defensivos, orientou o posicionamento se defender nas cobranças de escanteios e terminou os trabalhos com um treino específico junto aos laterais e atacantes. Jadson, Eduardo e Alan Santos ainda aperfeiçoaram cobranças de pênaltis.

Depois do treinamento, Dado convocou 20 jogadores para a viagem para Vitória da Conquista, na tarde desta sexta-feira (11). O elenco encerra a preparação neste sábado (12), já na cidade da região Sudoeste do estado.

As duas equipes se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no Estádio Lomanto Júnior. O Vitória ocupa a 6ª colocação, com 5 pontos, e entra no G4 do Baianão se ganhar o duelo. Já o xará de Conquista é o lanterna da competição, com apenas um ponto.