Vitória fecha com oitavo reforço para 2022: Roberto, ex-Londrina

O Vitória segue a todo o vapor nas contratações para a temporada 2022, e já fechou seu oitavo reforço. O nome da vez é o atacante Roberto, ex-Londrina. O rubro-negro aguarda a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para anunciá-lo oficialmente. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias.

Natural de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, Roberto completará 36 anos no próximo domingo (19), e começou a carreira no Figueirense. Ele acumula passagens por vários clubes brasileiros, como Ceará, Coritiba, Avaí, Criciúma, Oeste e Ponte Preta. Ainda tem no currículo dois times internacionais: FC Tokyo, do Japão, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

Em 2020, o atacante fez parte da equipe do Juventude que subiu para a Série A. Na temporada passada, fez seu retorno ao Figueirense, em maio. Disputou 14 jogos na Série C, sendo três como titular, e marcou dois gols. Em setembro, quando o clube não tinha mais chances de classificação na terceira divisão, o jogador foi negociado ao Londrina.

Pelo Tubarão, o jogador disputou 13 partidas na Série B e balançou as redes duas vezes. A melhor campanha foi em 2014, quando ele marcou dez gols em 42 duelos.

Roberto pode atuar pela ponta direita ou como centroavante. Ele é o terceiro reforço do Vitória para o ataque na temporada 2022 - o clube também acertou com Guilherme Queiroz e Erik, já anunciados. Outros novos contratados são os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano e os laterais Alemão, Salomão e Vicente.

Vale lembrar que o rubro-negro só pode registrar jogadores até a próxima sexta-feira (17), quando a CBF entra em recesso. A partir de janeiro, o Leão não poderá inscrever novos atletas por uma punição da Fifa, por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Vitória).