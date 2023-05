Vitória fica quatro jogos sem sofrer gols depois de quatro anos

O torcedor do Vitória ainda não lamentou nenhuma vez nesta edição da Série B do Brasileiro. Nem sequer um gol adversário. O Leão venceu os quatro jogos que disputou na competição e não teve a rede balançada em nenhum deles. O feito não era registrado havia quase quatro anos, desde 2019, quando o rubro-negro também participou da divisão de acesso.

Na atual temporada, a sequência foi diante de Ponte Preta (3x0), ABC (3x0), Londrina (2x0) e Botafogo-SP (3x0), nas quatro primeiras partidas da competição. Em 2019, ocorreu entre a 15ª e a 18ª rodadas, só que com dois triunfos e dois empates, contra Paraná (2x0), CRB (1x0), América-MG (0x0) e Operário Ferroviário (0x0). Na ocasião, as traves rubro-negras foram protegidas pelo goleiro uruguaio Martín Rodriguez.

Atualmente, o mérito é do goleiro Lucas Arcanjo, revelado nas categorias de base do Vitória. A marca individual dele é ainda maior que a coletiva, já que a derrota por 2x1 para o Campinense, no último jogo antes da estreia na Série B, foi amargada pelas luvas de Yuri, pois Leão foi representado por uma mescla de jogadores do sub-20 com outros revelados na Toca, mas que já integram o profissional.

Lucas Arcanjo está há cinco jogos sem sofrer gols ao contabilizar a vitória por 2x0 contra o Ceará. O goleiro não apenas como se firmou, como recebe elogios em público de Léo Condé constantemente. O mérito não é apenas dele, claro, mas de todo o sistema defensivo montado e trabalhado pelo treinador em especial durante a intertemporada forçada que teve após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"Aquele período de preparação, os 30 dias, foram muito importantes, e um dos principais focos, do início, foi dar uma ajustada, tentar dar um pouco de solidez defensiva para a equipe. A gente atingiu isso, mas é claro que sempre tem alguma coisa para a gente trabalhar e melhorar a cada jogo", pontuou Léo Condé.

Os ajustes foram feitos também com a entrada de duas novas peças no sistema defensivo rubro-negro, contratadas para reforçar o Vitória na Série B. O zagueiro Wagner Leonardo casou bem com Camutanga ao reeditar a dupla de zaga formada no Náutico em 2021.

Marcelo parece ter resolvido o problema da lateral esquerda, que antes não tinha dono. Titular nos quatro jogos, ele não deu sequer brecha para Felipe Vieira, também recém-contratado, estrear com a camisa vermelha e preta.

O Vitória é dono da melhor defesa da Série B. Ele e o Sport foram os únicos times entre os 20 que disputam a competição que ainda não levaram gols. A diferença é que a equipe pernambucana só entrou em campo uma vez até o momento. Neste domingo (7), às 19h, fará a segunda partida, contra o Guarani, na Ilha do Retiro.

O bom desempenho da defesa contribuiu para que o Vitória ocupe o segundo lugar da tabela de classificação. Com 12 pontos, o Leão liderava o torneio, mas foi ultrapassado pelo Criciúma, que tem um jogo a mais e 13 pontos. Um empate no próximo jogo será o suficiente para o rubro-negro retomar a posição, já que tem melhor saldo de gols (11 contra 5).

O Vitória volta a campo na quarta-feira (10), às 19h, quando visita o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo adiado e válido pela 4ª rodada. O desafio do time comandado pelo técnico Léo Condé é manter os 100% de aproveitamento e, de quebra, a própria rede intacta.